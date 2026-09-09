VoIP-телефон Grandstream GXP2170
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х10
Вес, кг.
7
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2170
IP телефон Grandstream GXP2170 поддерживает 12 телефонных линий при 6 независимых SIP-аккаунтах. Благодаря наличию 48 виртуальных BLF-клавиш и возможности подключения до четырех дополнительных панелей GXP2200EXT, модель GXP2170 прекрасно подходит для сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Помимо этого, телефон имеет встроенный Bluetooth, 2 гигабитных сетевых порта с PoE
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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IP телефон Grandstream GXP2170 поддерживает 12 телефонных линий при 6 независимых SIP-аккаунтах. Благодаря наличию 48 виртуальных BLF-клавиш и возможности подключения до четырех дополнительных панелей GXP2200EXT, модель GXP2170 прекрасно подходит для сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Помимо этого, телефон имеет встроенный Bluetooth, 2 гигабитных сетевых порта с PoE
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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