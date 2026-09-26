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Наушники jbl Tune 500 розовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники jbl Tune 500 розовый

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Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 1
Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 2
Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 1
  • Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 2
  • Наушники jbl Tune 500 розовый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622054
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
310

Описание товара Наушники jbl Tune 500 розовый

Наушники JBL TUNE500 гарантируют качественное и мощное звучание, которое заряжает энергией на весь день. Они поддерживают технологию JBL Pure Bass и оснащены динамиками JBL диаметром 32 мм, универсальным однокнопочным пультом, который совместим с большинством смартфонов, и позволяют быстро и легко начать слушать любимую музыку в высоком качестве. Легкие и удобные, благодаря мягким подушечкам и головной стяжке с мягким покрытием, наушники JBL TUNE500 также позволяют подключиться к Siri и Google Now без мобильного устройства. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.

Отзывы о товаре Наушники jbl Tune 500 розовый




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники JBL TUNE500 гарантируют качественное и мощное звучание, которое заряжает энергией на весь день. Они поддерживают технологию JBL Pure Bass и оснащены динамиками JBL диаметром 32 мм, универсальным однокнопочным пультом, который совместим с большинством смартфонов, и позволяют быстро и легко начать слушать любимую музыку в высоком качестве. Легкие и удобные, благодаря мягким подушечкам и головной стяжке с мягким покрытием, наушники JBL TUNE500 также позволяют подключиться к Siri и Google Now без мобильного устройства. Это универсальное решение, которое позволяет наслаждаться музыкой в течение всего дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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