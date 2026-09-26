Чайник электрический Kitfort КТ-6188
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.6
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620990
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
сенсорное управление
Дополнительные функции
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.6
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х23х20
Вес, кг.
1.5
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-6188
Электрический чайник Kitfort КТ-6188 - отличное решение для ежедневного использования или особых моментов с родными и друзьями. Его минималистичный дизайн легко впишется в интерьер, а современный функционал поможет в заваривании различных сортов чая. С помощью LED-дисплея и панели управления на корпусе удобно настраивать заданную температуру от 40 до 100 °С с шагом 5 °С. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры в течение 24 часов, чтобы в любой момент у вас была горячая вода для напитка.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
сенсорное управление
Дополнительные функции
индикатор уровня воды
Дополнительный цвет
серебро
Защита
отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
отсек для хранения шнура
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.6
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-6188 - отличное решение для ежедневного использования или особых моментов с родными и друзьями. Его минималистичный дизайн легко впишется в интерьер, а современный функционал поможет в заваривании различных сортов чая. С помощью LED-дисплея и панели управления на корпусе удобно настраивать заданную температуру от 40 до 100 °С с шагом 5 °С. Чайник также оснащён функцией поддержания температуры в течение 24 часов, чтобы в любой момент у вас была горячая вода для напитка.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
Теги товара: металлические, с терморегулятором, черные
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