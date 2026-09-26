Пылесос Philips FC9330/09
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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Уровень шума, дБ
79
Мощность всасывания, Вт
360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620595
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
900
Мощность всасывания, Вт
360
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х33х32
Вес, кг.
9.7
Описание товара Пылесос Philips FC9330/09
Пылесос Philips FC9330/09 предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплект насадок, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
красный
Труба всасывания
составная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
79
Функции и особенности
место для хранения насадок
Потребляемая мощность, Вт
900
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
360
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Пылесос Philips FC9330/09 предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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