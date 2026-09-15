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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал

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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G)
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
430 руб.  580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал
430 руб. -26%
580 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G)
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
20

Описание товара Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал

Удобный и функциональный чехол-книжка из высококачественной эко-кожи надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Внутренняя сторона из мягкой микрофибры приятна на ощупь и бережно защищает экран устройства. Чехол оснащен магнитной застежкой – надежная защита в закрытом положении, имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона. Режим горизонтальной подставки обеспечивает комфортный просмотр видео на устройстве.

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
полиуретан
Совместимость
Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G)
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Удобный и функциональный чехол-книжка из высококачественной эко-кожи надёжно защитит корпус Вашего смартфона от царапин, грязи и механических повреждений. Внутренняя сторона из мягкой микрофибры приятна на ощупь и бережно защищает экран устройства. Чехол оснащен магнитной застежкой – надежная защита в закрытом положении, имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, и разъемам смартфона. Режим горизонтальной подставки обеспечивает комфортный просмотр видео на устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Book Case для Xiaomi Redmi Note 12 Pro (4G) зеленый опал - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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