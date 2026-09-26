Корпус Accord ACC-265W белый
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%1 730 руб. 3 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619338
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x352x292
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
210
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Корпус Accord ACC-265W белый
Корпус Accord ACC-265W - это компактный белый корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен возможностью установки одного 80 мм вентилятора и двух 120 мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы, обеспечивая удобный доступ к основным интерфейсам. Этот корпус представляет собой практичное решение для сборки компактного компьютера с достаточным количеством портов и возможностей охлаждения.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
168x352x292
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
210
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Корпус Accord ACC-265W - это компактный белый корпус форм-фактора mATX без блока питания. Он оснащен возможностью установки одного 80 мм вентилятора и двух 120 мм вентиляторов для эффективного охлаждения компонентов. На передней панели корпуса расположены два порта USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen 1 и аудиоразъемы, обеспечивая удобный доступ к основным интерфейсам. Этот корпус представляет собой практичное решение для сборки компактного компьютера с достаточным количеством портов и возможностей охлаждения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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