Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower MA-373X без БП Black EX283240RUS
Корпус ExeGate Mini-Tower – это компактное и функциональное решение для сборки компьютера в ограниченном пространстве. Созданный из прочной стали, этот корпус обеспечивает надежность и долговечность, сохраняя при этом стильный черный дизайн. Продуманный до мелочей, корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 140 мм и видеокарты длиной до 220 мм, что делает его подходящим для мощных систем начального и среднего уровня. Удобное верхнее расположение блока питания способствует более эффективной организации пространства внутри корпуса. Внутри предусмотрены 4 слота расширения, что позволяет гибко настраивать конфигурацию системы. Для хранения данных предусмотрены три отсека для 3,5-дюймовых устройств и один для 2,5-дюймового носителя, а также дополнительный отсек для установки 5,25-дюймового устройства, который позволит пользователю установить, например, оптический привод. Корпус ExeGate совместим с материнскими платами формата mATX, обеспечивая тем самым широкую совместимость и возможность модернизации в будущем. С весом всего 4,3 кг, этот корпус является легким, что облегчает его транспортировку и установку. Превосходный выбор как для домашних, так и для офисных решений, корпус ExeGate сочетает в себе функциональность и стильный внешний вид.
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