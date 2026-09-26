Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Benny Andersson - Piano (coloured) (0028948620609) виниловая пластинка
Piano - альбом 2017 года шведского композитора, музыканта, музыкального продюсера Бенни Андерссона, наиболее известного как участника группы ABBA. В альбом включены песни ABBA (в т.ч. из мюзикла Шахматы) в исполнении пианиста. Лимитированное переиздание на золотом 180-граммовом виниле. Бении Андерссон - шведский композитор, музыкант, музыкальный продюсер. Помимо творческой карьеры в группе ABBA, написал музыку к нескольким фильмам: The Seduction Of Inga (начало 1970-х гг.), Mio in the Land of Faraway (1986 г., в сотрудничестве с Андерсом Эльясом), Songs from the Second Floor (2000 г.). В 1992 году написал заставочную мелодию для проходившего в Швеции чемпионата Европы по футболу, ставшую популярной.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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