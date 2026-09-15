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Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка

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Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 1
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 2
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 3
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 4
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 5
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 6
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 7
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 8
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 9
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 10
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 11
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 12
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 13
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 14
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 15
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 16
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Stoney
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 1
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 2
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 3
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 4
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 5
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 6
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 7
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 8
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 9
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 10
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 11
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 12
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 13
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 14
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 15
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 16
  • Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557265842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Stoney
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Broken Whiskey Glass, Big Lie, D?j? vu (Feat. Justin Bieber), No Option, Cold, White Iverson, I Fall Apart, Patient, Go Flex, Feel (Feat. Kehlani), Too Young, Congratulations (Feat. Quavo), Up There, Yours Truly, Austin Post
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Broken Whiskey Glass, Big Lie, D?j? vu (Feat. Justin Bieber), No Option, Cold, White Iverson, I Fall Apart, Patient, Go Flex, Feel (Feat. Kehlani), Too Young, Congratulations (Feat. Quavo), Up There, Yours Truly, Austin Post

Отзывы о товаре Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557265842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Post Malone
Альбом (сингл)
Stoney
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Broken Whiskey Glass, Big Lie, D?j? vu (Feat. Justin Bieber), No Option, Cold, White Iverson, I Fall Apart, Patient, Go Flex, Feel (Feat. Kehlani), Too Young, Congratulations (Feat. Quavo), Up There, Yours Truly, Austin Post
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Broken Whiskey Glass, Big Lie, D?j? vu (Feat. Justin Bieber), No Option, Cold, White Iverson, I Fall Apart, Patient, Go Flex, Feel (Feat. Kehlani), Too Young, Congratulations (Feat. Quavo), Up There, Yours Truly, Austin Post
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Post Malone - Stoney (coloured) (0602557265842) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6160 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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