Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pop Smoke - Faith (0602445147434) виниловая пластинка
Faith - второй и последний студийного альбома 2021 года американского рэпера Pop Smoke. В записи участвовали такие имениты рэп- и хип-хоп-исполнители как Канье Уэст, Дуа Липа, Крис Браун, Future, Pusha T, Рик Росс, 42 Dugg, 21 Savage, Takeoff, Lil Tjay, Суэй Ли, Фаррелл Уильямс, Кид Кади Куаво и др. Всего за 2021 год было выпущено четыре сингла. Mr. Jones с участием американского рэпера Future в качестве ведущего сингла занял 71-е место в американском Billboard Hot 100 и 70-е место в Billboard Global 200. Demeanor с участием английской певицы Дуа Липы занял 86-е место в Billboard Hot 100 и 14-е место в британском чарте. Woo Baby с участием американского певца Криса Брауна заняла 64-е место в Billboard Hot 100 и четвертое место в чарте Billboard. Rhythmic. Переиздание на двойном черном виниле. Башар Барака Джексон (более известный как Pop Smoke) - американский рэпер и автор песен. Был подписан на Victor Victor Worldwide и Republic Records. В апреле 2019 года выпустил песню Welcome to the Party, это был сингл с его дебютного микстейпа Meet the Woo, выпущенного в июле 2019 года. На Welcome to the Party два ремикса выпустили Ники Минаж и Скепта. В октябре 2019 года Поп выпустил коллаборацию с американским рэпером Лил Тиджеем War. В декабре 2019 года Смоук выпустил записанный при участии американского певца Calboy сингл 100k on a Coupe, а также посотрудничал с рэп-звездой Трэвисом Скоттом. В начале февраля 2020 года выпустил свой второй микстейп Meet the Woo 2.
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