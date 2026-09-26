Kiss - Destroyer (Half Speed) (0602435988221) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kiss - Destroyer (Half Speed) (0602435988221) виниловая пластинка
Юбилейное переиздание альбома группы Kiss Destroyer (1976). Первый альбом группы, разошедшийся тиражом 1 миллион копий за первый год и получивший звание самого продаваемого студийного альбома за все время. Издание на 180-граммовом двойном виниле с 12 бонусными треками, 10 из которых ранее никогда не издавались. Ремастеринг выполнен на студии Abbey Road. В 20-страничном буклете представлены неизданные и редкие фотографии. Kiss - рок-группа из США, образованная в Нью-Йорке в январе 1973 года. Коллектив является представителем глэм-рока, шок-рока и хард-рока. Группа известна сценическими макияжами ее членов, а также яркими и запоминающимися концертными выступлениями, которые сопровождаются различными пиротехническими эффектами. Коллектив имеет более 45 золотых и платиновых альбомов (данные 2010 года) и более 100 миллионов проданных копий пластинок.
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