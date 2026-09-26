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Kiss - Destroyer (Half Speed) (0602435988221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kiss - Destroyer (Half Speed) (0602435988221) виниловая пластинка

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0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 1
0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 2
0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 3
0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 1
  • 0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 2
  • 0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 3
  • 0602435988221, Виниловая пластинка Kiss, Destroyer 45 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617235
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kiss - Destroyer (Half Speed) (0602435988221) виниловая пластинка

Юбилейное переиздание альбома группы Kiss Destroyer (1976). Первый альбом группы, разошедшийся тиражом 1 миллион копий за первый год и получивший звание самого продаваемого студийного альбома за все время. Издание на 180-граммовом двойном виниле с 12 бонусными треками, 10 из которых ранее никогда не издавались. Ремастеринг выполнен на студии Abbey Road. В 20-страничном буклете представлены неизданные и редкие фотографии. Kiss - рок-группа из США, образованная в Нью-Йорке в январе 1973 года. Коллектив является представителем глэм-рока, шок-рока и хард-рока. Группа известна сценическими макияжами ее членов, а также яркими и запоминающимися концертными выступлениями, которые сопровождаются различными пиротехническими эффектами. Коллектив имеет более 45 золотых и платиновых альбомов (данные 2010 года) и более 100 миллионов проданных копий пластинок.

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Юбилейное переиздание альбома группы Kiss Destroyer (1976). Первый альбом группы, разошедшийся тиражом 1 миллион копий за первый год и получивший звание самого продаваемого студийного альбома за все время. Издание на 180-граммовом двойном виниле с 12 бонусными треками, 10 из которых ранее никогда не издавались. Ремастеринг выполнен на студии Abbey Road. В 20-страничном буклете представлены неизданные и редкие фотографии. Kiss - рок-группа из США, образованная в Нью-Йорке в январе 1973 года. Коллектив является представителем глэм-рока, шок-рока и хард-рока. Группа известна сценическими макияжами ее членов, а также яркими и запоминающимися концертными выступлениями, которые сопровождаются различными пиротехническими эффектами. Коллектив имеет более 45 золотых и платиновых альбомов (данные 2010 года) и более 100 миллионов проданных копий пластинок.
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