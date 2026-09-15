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Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка

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Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 1
Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 2
Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 3
Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Baby!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 1
  • Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 2
  • Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 3
  • Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Baby!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка

Второй студийный альбом 2019 года ирландского музыканта Hozier. Издание на двойном черном виниле. Эндрю Хозиер-Бирн - выступающий под сценическим именем Hozier - ирландский музыкант, автор-исполнитель.

Отзывы о товаре Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Hozier
Альбом (сингл)
Baby!
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Второй студийный альбом 2019 года ирландского музыканта Hozier. Издание на двойном черном виниле. Эндрю Хозиер-Бирн - выступающий под сценическим именем Hozier - ирландский музыкант, автор-исполнитель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hozier - Wasteland, Baby! (0602577412714) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6160 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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