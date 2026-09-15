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Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка

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Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 1
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 2
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 3
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 4
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 5
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 6
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 7
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 8
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 9
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 10
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Next
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 1
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 2
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 3
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 4
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 5
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 6
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 7
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 8
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 9
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 10
  • Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577476228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Next
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка

Thank U, Next - студийный альбом 2019 года на двойном виниле американской поп-певицы Арианы Гранде. Ариана Гранде - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу Виктория-победительница. В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня The Way с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками.

Отзывы о товаре Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577476228]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ariana Grande
Альбом (сингл)
Next
Жанр
Зарубежная поп-музыка, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Thank U, Next - студийный альбом 2019 года на двойном виниле американской поп-певицы Арианы Гранде. Ариана Гранде - американская актриса, певица, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии Грэмми. Музыкальная карьера Арианы началась в 2011 году с записи саундтрека к сериалу Виктория-победительница. В том же году она заключила контракт со звукозаписывающей компанией Republic Records. В 2013 году у неё вышел дебютный альбом Yours Truly, дебютировавший на первом месте в американском чарте Billboard 200. Песня The Way с этого альбома занимала уверенные позиции в первой десятке чарта Billboard Hot 100 и была положительно встречена музыкальными критиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ariana Grande - Thank U, Next (0602577476228) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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