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Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка

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Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 1
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 2
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 3
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 4
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 5
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 6
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 7
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 8
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 9
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 10
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 1
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 2
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 3
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 4
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 5
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 6
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 7
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 8
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 9
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 10
  • Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 194 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617117
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577189852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Трек-лист
Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado

Отзывы о товаре Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577189852]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eagles
Альбом (сингл)
Hell Freezes Over
Жанр
Кантри
Трек-лист
Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Get Over It, Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday, Learn To Be Still, Tequila Sunrise, Hotel California, Wasted Time, Pretty Maids All In A Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In The City, Life In The Fast Lane, Desperado
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eagles - Hell Freezes Over (0602577189852) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6070 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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