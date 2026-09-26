0602547973368, Drake, Views виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 617116
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602547973368, Drake, Views виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитEric Clapton - Journeyman (0093624968849) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитWilliams, Robbie Life Thru A Lens 0602435503950 виниловая пласти...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитLavigne, Avril Let Go 0196588869112 виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 - Spirit (4620032916450) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитBuddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (35969748256...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитExodus - Exhibit B: The Human Condition (coloured) (072736121750...
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 - Горизонт Событий (4620032910359) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.3 (46200329...
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитArmin Van Buuren - Intense (Music On Vinyl) (2Lp) (8719262013490...
-
В наличииЦена 5 420 руб.1355 руб. в СплитBryan Ferry - Bete Noire (Coloured) (4099964185133) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбоме 2 диска
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602547973368, Drake, Views виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре 0602547973368, Drake, Views виниловая пластинка