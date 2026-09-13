Godsmack - Faceless (0602465242362) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
Faceless
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717395
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465242362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
Faceless
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight Out Of Line, Faceless, Changes, Make Me Believe, I Stand Alone, Re-Align, I Fucking Hate You, Releasing the Demons, Dead And Broken, I Am, The Awakening, Serenity
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Godsmack - Faceless (0602465242362) виниловая пластинка
Новое ремастированное переиздание на двойном виниле альбома Faceless — третьего студийного лонгплея американской метал-группы Godsmack, выпущенного первоначально в апреле 2003 года. "Faceless" - третий студийный альбом Godsmack, в который вошли рок-хиты №1 "I Stand Alone" и "Straight Out Of Line". Это первый альбом Godsmack, ставший номером 1, и с годами он стал любимцем фанатов и главным рок-хитом. Альбом "Faceless" представлен здесь с исключительным ремастированным звуком и дебютирует на двойном виниле 45 RPM. Теперь это настоящее сокровище, о котором мечтал каждый фанат с момента его дебюта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602465242362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Godsmack
Альбом (сингл)
Faceless
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Straight Out Of Line, Faceless, Changes, Make Me Believe, I Stand Alone, Re-Align, I Fucking Hate You, Releasing the Demons, Dead And Broken, I Am, The Awakening, Serenity
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новое ремастированное переиздание на двойном виниле альбома Faceless — третьего студийного лонгплея американской метал-группы Godsmack, выпущенного первоначально в апреле 2003 года. "Faceless" - третий студийный альбом Godsmack, в который вошли рок-хиты №1 "I Stand Alone" и "Straight Out Of Line". Это первый альбом Godsmack, ставший номером 1, и с годами он стал любимцем фанатов и главным рок-хитом. Альбом "Faceless" представлен здесь с исключительным ремастированным звуком и дебютирует на двойном виниле 45 RPM. Теперь это настоящее сокровище, о котором мечтал каждый фанат с момента его дебюта.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Godsmack - Faceless (0602465242362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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