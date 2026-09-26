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The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка

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0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 1
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 2
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 3
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 4
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 5
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 6
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 7
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 8
0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 1
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 2
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 3
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 4
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 5
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 6
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 7
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 8
  • 0602435793146, Виниловая пластинка Cure, The, Wish - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617099
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка

Wish - девятый студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный в 1992 году. Он стал самым коммерчески успешным, дебютировав на первой строчке в британском чарте и на второй позиции в американском чарте Billboard 200. Ремастированное переиздание в честь 30-летнего юбилея релиза на 180-граммовом двойном чёрном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1978 году и выступающая по сей день. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов. The Cure были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.

Отзывы о товаре The Cure - Wish (0602435793146) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Wish - девятый студийный альбом британской рок-группы The Cure, выпущенный в 1992 году. Он стал самым коммерчески успешным, дебютировав на первой строчке в британском чарте и на второй позиции в американском чарте Billboard 200. Ремастированное переиздание в честь 30-летнего юбилея релиза на 180-граммовом двойном чёрном виниле. The Cure - британская рок-группа, образованная в 1978 году и выступающая по сей день. Состав часто менялся, и только фронтмен Роберт Смит оставался неизменным. В настоящий момент в активе команды 13 альбомов и 39 синглов. The Cure были введены в Зал славы рок-н-ролла в 2019 году.
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Отзывы


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