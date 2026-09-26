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Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка

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Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 1
Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 2
Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 3
Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 4
Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 5
Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
Disraeli Gears
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 1
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 2
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 3
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 4
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 5
  • Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617090
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
Disraeli Gears
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка

Альбом Disraeli Gears британского коллектива Cream вышел в свет в 1967 году. Это второй студийный альбом группы, он достиг пятой позиции в британском чарте и четвертого места в Америке. Записан в Нью-Йорке на американском лейбле Atco, в отделе Atlantic Records. В то время группа повернула от своих блюзовых корней к психоделическому року. Cream - британская рок-группа, выступавшая с 1966 по 1968 год, состояла из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бэйкера. Часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. Смелые эксперименты в области утяжеления, уплотнения блюз-рокового звука позволяют считать Cream, наряду с Джими Хендриксом, одними из родоначальников хард-рока. Коллектив, просуществовавший немногим более двух лет, оказал значительное влияние на развитие рока, заложив фундамент блюз-рока и хард-рока конца 60-х - начала 70-х.

Отзывы о товаре Cream - Disraeli Gears (0600753548431) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1967
Исполнитель
Cream
Альбом (сингл)
Disraeli Gears
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом Disraeli Gears британского коллектива Cream вышел в свет в 1967 году. Это второй студийный альбом группы, он достиг пятой позиции в британском чарте и четвертого места в Америке. Записан в Нью-Йорке на американском лейбле Atco, в отделе Atlantic Records. В то время группа повернула от своих блюзовых корней к психоделическому року. Cream - британская рок-группа, выступавшая с 1966 по 1968 год, состояла из гитариста Эрика Клэптона, бас-гитариста Джека Брюса и барабанщика Джинджера Бэйкера. Часто называется первой супергруппой в истории рок-музыки. Смелые эксперименты в области утяжеления, уплотнения блюз-рокового звука позволяют считать Cream, наряду с Джими Хендриксом, одними из родоначальников хард-рока. Коллектив, просуществовавший немногим более двух лет, оказал значительное влияние на развитие рока, заложив фундамент блюз-рока и хард-рока конца 60-х - начала 70-х.
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