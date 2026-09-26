Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка
Главное достижение британских рокеров Dire Straits - каждый их альбом становился хитом и расходился миллионными тиражами. А начиналось всё с одноименного дебютника, который был выпущен в 1978 году. Он сразу же покорил мировые чарты, заняв второе место в США и пятое - в Британии. Позже альбому были присвоены четырежды платиновый статус в Канаде и дважды платиновые статусы в США и Англии. Кстати, пластинка отметилась и весьма значимым хитом - треком Sultans Of Swing. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLinkin Park - Hybrid Theory (0093624941422) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка