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Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка

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Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 1
Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 2
Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 3
Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 4
Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 1
  • Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 2
  • Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 3
  • Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 4
  • Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 615778
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка

Главное достижение британских рокеров Dire Straits - каждый их альбом становился хитом и расходился миллионными тиражами. А начиналось всё с одноименного дебютника, который был выпущен в 1978 году. Он сразу же покорил мировые чарты, заняв второе место в США и пятое - в Британии. Позже альбому были присвоены четырежды платиновый статус в Канаде и дважды платиновые статусы в США и Англии. Кстати, пластинка отметилась и весьма значимым хитом - треком Sultans Of Swing. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.

Отзывы о товаре Dire Straits - Dire Straits (0602537529025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Главное достижение британских рокеров Dire Straits - каждый их альбом становился хитом и расходился миллионными тиражами. А начиналось всё с одноименного дебютника, который был выпущен в 1978 году. Он сразу же покорил мировые чарты, заняв второе место в США и пятое - в Британии. Позже альбому были присвоены четырежды платиновый статус в Канаде и дважды платиновые статусы в США и Англии. Кстати, пластинка отметилась и весьма значимым хитом - треком Sultans Of Swing. Рок-группа Dire Straits образовалась в Британии в 1977 году и достигла популярности в основном благодаря таланту автора песен и гитариста Марка Нопфлера. Коллектив считается одним из наиболее коммерчески успешных, о чем свидетельствует 120 миллионов копий их альбомов. В активе группы 5 наград Грэмми, 3 BRIT Awards, а также множество других достижений.
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Отзывы


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