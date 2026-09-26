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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)

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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) - фото 1
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект геодезического оборудования
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) - фото 1
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613520
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплект геодезического оборудования
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.36х0.37х0.3
Вес, кг.
8.8

Описание товара Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)

Оптический нивелир CONDTROL 32X снабженжен компенсатором с магнитной системой демпфирования, работающем в диапазоне ±15. Это позволяет быстро и корректно производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного хода составляет 1,5 мм. Прибор обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Нивелир имеет горизонтальный лимб с ценой деления 1 градус и винтом бесконечного наведения, а для удобства поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.

Отзывы о товаре Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Комплект геодезического оборудования
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический нивелир CONDTROL 32X снабженжен компенсатором с магнитной системой демпфирования, работающем в диапазоне ±15. Это позволяет быстро и корректно производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного хода составляет 1,5 мм. Прибор обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты. Нивелир имеет горизонтальный лимб с ценой деления 1 градус и винтом бесконечного наведения, а для удобства поиска цели сверху на зрительной трубе расположен оптический визир-целеуказатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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