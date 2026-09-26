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Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467)

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Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 1
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 2
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 3
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 4
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 5
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 6
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 7
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 8
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 9
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 10
Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Цвет
серый
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
78
Формат клавиатуры
75%
Тип подключения
беспроводное
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 1
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 2
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 3
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 4
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 5
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 6
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 7
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 8
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 9
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 10
  • Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612860
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
78
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, г.
395

Описание товара Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467)

Клавиатура Oklick – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе за компьютером. Отличная находка для пользователей, предпочитающих беспроводные аксессуары. Благодаря радиусу действия до 10 метров вы можете свободно управлять своими устройствами без лишних проводов. Клавиатура оснащена интерфейсом Bluetooth, обеспечивающим быстрое и стабильное подключение к вашему ПК. Модель выполнена в современном сером цвете и поддерживает раскладку клавиатуры ANSI, что делает её универсальной для многих пользователей. В распоряжении у вас 78 клавиш, которые включают мультимедийные функции для удобного управления вашим мультимедиа-контентом одним нажатием. Ножничный механизм клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, повышая комфорт во время набора текста и продолжительных рабочих сессий. С её компактными размерами и весом всего 259 грамм, клавиатура Oklick легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её идеальным компаньоном для работы в дороге. Кроме того, в комплекте идет кабель длиной 1 метр для подзарядки устройства, что избавит вас от необходимости частой замены батареек. Клавиатура Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное устройство для эффективной работы с ПК.



Теги товара: ножничные, бесшумные

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
ножничная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
клавиатура
Цвет
серый
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
78
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
75%
Мультимедийные клавиши
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1
Источник питания клавиатуры
встроенный аккумулятор
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Oklick – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе за компьютером. Отличная находка для пользователей, предпочитающих беспроводные аксессуары. Благодаря радиусу действия до 10 метров вы можете свободно управлять своими устройствами без лишних проводов. Клавиатура оснащена интерфейсом Bluetooth, обеспечивающим быстрое и стабильное подключение к вашему ПК. Модель выполнена в современном сером цвете и поддерживает раскладку клавиатуры ANSI, что делает её универсальной для многих пользователей. В распоряжении у вас 78 клавиш, которые включают мультимедийные функции для удобного управления вашим мультимедиа-контентом одним нажатием. Ножничный механизм клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, повышая комфорт во время набора текста и продолжительных рабочих сессий. С её компактными размерами и весом всего 259 грамм, клавиатура Oklick легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её идеальным компаньоном для работы в дороге. Кроме того, в комплекте идет кабель длиной 1 метр для подзарядки устройства, что избавит вас от необходимости частой замены батареек. Клавиатура Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное устройство для эффективной работы с ПК.


Теги товара: ножничные, бесшумные
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Доставка
Отзывы


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