Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Oklick 835S серый/черный (1696467)
Клавиатура Oklick – это стильное и функциональное устройство, созданное для тех, кто ценит комфорт и надежность в работе за компьютером. Отличная находка для пользователей, предпочитающих беспроводные аксессуары. Благодаря радиусу действия до 10 метров вы можете свободно управлять своими устройствами без лишних проводов. Клавиатура оснащена интерфейсом Bluetooth, обеспечивающим быстрое и стабильное подключение к вашему ПК. Модель выполнена в современном сером цвете и поддерживает раскладку клавиатуры ANSI, что делает её универсальной для многих пользователей. В распоряжении у вас 78 клавиш, которые включают мультимедийные функции для удобного управления вашим мультимедиа-контентом одним нажатием. Ножничный механизм клавиш обеспечивает тихий и мягкий ход, повышая комфорт во время набора текста и продолжительных рабочих сессий. С её компактными размерами и весом всего 259 грамм, клавиатура Oklick легко помещается в рюкзак или сумку, что делает её идеальным компаньоном для работы в дороге. Кроме того, в комплекте идет кабель длиной 1 метр для подзарядки устройства, что избавит вас от необходимости частой замены батареек. Клавиатура Oklick – это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и компактное устройство для эффективной работы с ПК.
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