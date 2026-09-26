Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody S510R механическая черный
Клавиатура A4Tech — это идеальный выбор для геймеров и пользователей, которые ценят качество и надежность. Данная механическая клавиатура с проводным подключением обеспечивает мгновенный отклик и бесперебойную работу. Оснащенная 104 клавишами с ANSI-раскладкой, она позволяет с комфортом работать и играть в течение долгих часов. Клавиши оснащены линейными переключателями, которые гарантируют плавность и тишину при нажатии, что особенно актуально для интенсивного игрового процесса. Встроенная функция подсветки клавиш создаст атмосферу погружения, обеспечивая отличную видимость в условиях низкой освещенности. Черный цвет придаёт клавиатуре стильный и современный внешний вид, идеально вписывающийся в любое рабочее пространство. Благодаря клавише функции (Fn) возможности клавиатуры расширяются, позволяя выполнять больше клавиатурных команд и настроек. С длиной кабеля 1.8 метра, A4Tech предлагает свободу в размещении устройства на рабочем столе для максимального удобства. Это универсальное решение подходит как для настольных ПК, так и для ноутбуков, обеспечивая надежную и долговечную работу в любых условиях.
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