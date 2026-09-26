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Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK

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Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 1
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 2
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 3
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 4
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 5
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 6
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 7
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 8
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 9
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 10
Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 1
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 2
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 3
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 4
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 5
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 6
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 7
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 8
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 9
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 10
  • Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610759
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Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 352 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм на верхней панели, 120 мм на задней панели, 2 x 120 мм на нижней панели
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х40х28
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK

Корпус 1stPlayer представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактного и стильного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он обеспечивает оптимальный баланс между размерами и возможностями. Обладая весом 5,4 кг, корпус достаточно лёгкий для удобного переноса и установки. Данный корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для эффективной работы и игр. Конструкция из пластика и стали обеспечивает прочность и долговечность. Корпус 1stPlayer оснащён RGB подсветкой, которая добавляет яркости и персонализированного стиля вашей сборке. С четырьмя слотами расширения можно установить необходимые дополнительные карты и устройства. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантный и строгий внешний вид, который дополнен стильным окном на боковой стенке, дающим возможность любоваться внутренней сборкой и световыми эффектами. В корпусе предусмотрено расположение блока питания в нижней части, что способствует улучшению воздушного потока и системной охлаждаемости. Для установки накопителей предусмотрено одно внутреннее место для 2.5-дюймового устройства и одно место для 3.5-дюймового устройства. Форм-факторы совместимых материнских плат включают mini-ITX и mATX, что делает корпус 1stPlayer универсальным выбором для компактных и производительных систем. Этот корпус является отличным примером компонентов высокого качества от бренда 1stPlayer, подходящим как для домашних пользователей, так и для энтузиастов.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer MIKU Mi6 Black Mi6-BK




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
205 x 352 x 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
3 x 120 мм на верхней панели, 120 мм на задней панели, 2 x 120 мм на нижней панели
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус 1stPlayer представляет собой элегантное и функциональное решение для создания компактного и стильного компьютера. Выполненный в форм-факторе Mini-Tower, он обеспечивает оптимальный баланс между размерами и возможностями. Обладая весом 5,4 кг, корпус достаточно лёгкий для удобного переноса и установки. Данный корпус поддерживает установку процессорного кулера высотой до 165 мм и видеокарты длиной до 320 мм, что позволяет использовать мощные компоненты для эффективной работы и игр. Конструкция из пластика и стали обеспечивает прочность и долговечность. Корпус 1stPlayer оснащён RGB подсветкой, которая добавляет яркости и персонализированного стиля вашей сборке. С четырьмя слотами расширения можно установить необходимые дополнительные карты и устройства. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантный и строгий внешний вид, который дополнен стильным окном на боковой стенке, дающим возможность любоваться внутренней сборкой и световыми эффектами. В корпусе предусмотрено расположение блока питания в нижней части, что способствует улучшению воздушного потока и системной охлаждаемости. Для установки накопителей предусмотрено одно внутреннее место для 2.5-дюймового устройства и одно место для 3.5-дюймового устройства. Форм-факторы совместимых материнских плат включают mini-ITX и mATX, что делает корпус 1stPlayer универсальным выбором для компактных и производительных систем. Этот корпус является отличным примером компонентов высокого качества от бренда 1stPlayer, подходящим как для домашних пользователей, так и для энтузиастов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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