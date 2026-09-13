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Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black

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Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 1
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 2
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 3
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 4
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 5
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 6
Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 4
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 5
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 6
  • Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718483
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
216 x 445 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х28
Вес, кг.
5.56

Описание товара Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black

Корпус ACD в стильном чёрном цвете сразу привлекает внимание благодаря эффектной ARGB-подсветке и стеклянной панели — ваш компьютер станет акцентом любого интерьера. Форм-фактор Midi-Tower рассчитан под mini-ITX, ATX и mATX — подходит для большинства современных сборок. Внутри удобно организовано пространство: два отсека для SSD 2,5", два для HDD 3,5", семь слотов расширения для мощных видеокарт до 300 мм, а также максимальная высота кулера 160 мм, что открывает выбор среди производительных систем охлаждения. Блок питания размещается нижнем уровне для аккуратной сборки и лучшей вентиляции. В комплекте — предустановленные вентиляторы: 120 мм и два по 140 мм, которые помогают поддерживать стабильную температуру даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из пластика, стали и стекла, сочетая прочность и визуальную легкость. Создайте индивидуальную сборку, которая будет не только функциональной, но и по-настоящему красивой.

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 106 ATX (AH-TC6GA-0000) Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 2 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
216 x 445 x 335 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD в стильном чёрном цвете сразу привлекает внимание благодаря эффектной ARGB-подсветке и стеклянной панели — ваш компьютер станет акцентом любого интерьера. Форм-фактор Midi-Tower рассчитан под mini-ITX, ATX и mATX — подходит для большинства современных сборок. Внутри удобно организовано пространство: два отсека для SSD 2,5", два для HDD 3,5", семь слотов расширения для мощных видеокарт до 300 мм, а также максимальная высота кулера 160 мм, что открывает выбор среди производительных систем охлаждения. Блок питания размещается нижнем уровне для аккуратной сборки и лучшей вентиляции. В комплекте — предустановленные вентиляторы: 120 мм и два по 140 мм, которые помогают поддерживать стабильную температуру даже при серьёзных нагрузках. Корпус выполнен из пластика, стали и стекла, сочетая прочность и визуальную легкость. Создайте индивидуальную сборку, которая будет не только функциональной, но и по-настоящему красивой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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