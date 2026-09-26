Top.Mail.Ru
Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая Пластинка Duran Duran, Live At Hammersmith &#039;82! (5054197132827) - фото 1
Виниловая Пластинка Duran Duran, Live At Hammersmith &#039;82! (5054197132827) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая Пластинка Duran Duran, Live At Hammersmith &#039;82! (5054197132827) - фото 1
  • Виниловая Пластинка Duran Duran, Live At Hammersmith &#039;82! (5054197132827) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 601278
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка

Ограниченное издание. Цветной винил (золотой). ДИСК 1: A1. Rio. A2. Hungry Like The Wolf. A3. Night Boat. B1. New Religion. B2. Save A Prayer. B3. Planet Earth. ДИСК 2: C1. Friends Of Mine. C2. Careless Memories. D1. Make Me Smile (Come Up And See Me). D2. Girls On Film.

Отзывы о товаре Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ограниченное издание. Цветной винил (золотой). ДИСК 1: A1. Rio. A2. Hungry Like The Wolf. A3. Night Boat. B1. New Religion. B2. Save A Prayer. B3. Planet Earth. ДИСК 2: C1. Friends Of Mine. C2. Careless Memories. D1. Make Me Smile (Come Up And See Me). D2. Girls On Film.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duran Duran, Live At Hammersmith '82! (5054197132827) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...