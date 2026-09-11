Top.Mail.Ru
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электробритва Braun Series 6 61-N1000s

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 1
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 2
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 3
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 4
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 5
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 6
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 7
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 8
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 9
Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 1
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 2
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 3
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 4
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 5
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 6
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 7
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 8
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 9
  • Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596792
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х5
Вес, г.
520

Описание товара Электробритва Braun Series 6 61-N1000s

Электробритва дополнена противоскользящей вкладкой на корпусе, которая обеспечивает удобное положение устройства в руке. Плановая очистка прибора от накопившихся загрязнений займет у вас считанные минуты – достаточно лишь промыть его под струей проточной воды. Для обладателей чувствительной кожи предусмотрен влажный тип бритья. В основу модели Braun 61-N1000s положены 3 плавающие головки, повторяющие буквально каждый изгиб вашего лица. Активировав функцию дорожной блокировки, вам не придется беспокоиться, что прибор внезапно приступит к работе, находясь в сумке. Благодаря мощному встроенному аккумулятору вам гарантировано до 50 минут автономного функционирования бритвы. Соответствующие индикаторы своевременно проинформируют о необходимости заменить сетку бреющего блока и подзарядить аккумулятор. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 6 61-N1000s




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Мужские электробритвы
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва дополнена противоскользящей вкладкой на корпусе, которая обеспечивает удобное положение устройства в руке. Плановая очистка прибора от накопившихся загрязнений займет у вас считанные минуты – достаточно лишь промыть его под струей проточной воды. Для обладателей чувствительной кожи предусмотрен влажный тип бритья. В основу модели Braun 61-N1000s положены 3 плавающие головки, повторяющие буквально каждый изгиб вашего лица. Активировав функцию дорожной блокировки, вам не придется беспокоиться, что прибор внезапно приступит к работе, находясь в сумке. Благодаря мощному встроенному аккумулятору вам гарантировано до 50 минут автономного функционирования бритвы. Соответствующие индикаторы своевременно проинформируют о необходимости заменить сетку бреющего блока и подзарядить аккумулятор. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Braun Series 6 61-N1000s - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...