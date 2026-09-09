Бритва сетчатая Panasonic ES-ST25KS820 реж.эл.:3 питан.:аккум. коричневый/черный
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 208031
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, подставка для зарядки, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х8
Вес, г.
660
Описание товара Бритва сетчатая Panasonic ES-ST25KS820 реж.эл.:3 питан.:аккум. коричневый/черный
Электробритва Panasonic ES-ST25KS820 – для сухого и влажного способов бритья. Позволяет добиться идеальной гладкости кожи, избегая порезов и раздражения. Оснащена тремя стальными плавающими головками, которые повторяют изгибы контуров лица и помогают сбрить щетину даже в самых труднодоступных местах. Выпускается в классическом черном цвете.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
нет
Индикация
зарядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, подставка для зарядки, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
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Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Электробритва Panasonic ES-ST25KS820 – для сухого и влажного способов бритья. Позволяет добиться идеальной гладкости кожи, избегая порезов и раздражения. Оснащена тремя стальными плавающими головками, которые повторяют изгибы контуров лица и помогают сбрить щетину даже в самых труднодоступных местах. Выпускается в классическом черном цвете.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные, с самоочисткой
Бритва сетчатая Panasonic ES-ST25KS820 реж.эл.:3 питан.:аккум. коричневый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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