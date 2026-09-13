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Электробритва Braun Series 9 9600s купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 9 9600s

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Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 1
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 2
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 3
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 4
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 5
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 6
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 7
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 8
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 9
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 10
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 11
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 12
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 13
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 14
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 15
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 16
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 17
Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 1
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 2
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 3
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 4
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 5
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 6
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 7
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 8
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 9
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 10
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 11
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 12
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 13
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 14
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 15
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 16
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 17
  • Электробритва Braun Series 9 9600s - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716857
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
разрядки, степени зарядки, очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
дорожный чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, г.
600

Описание товара Электробритва Braun Series 9 9600s

Электробритвы Braun представляют собой сочетание инновационных технологий и комфортного бритья, которые оценят современные мужчины. Это устройства сеточной системы бритья, предназначенные как для сухого, так и для влажного бритья, что позволяет выбрать наиболее удобный способ для вашего ухода за собой. Благодаря наличию пяти бреющих элементов и плавающим головкам бритва обеспечивает точное и гладкое бритье, легко адаптируясь к контурам лица. Электробритва Braun выполнена в водонепроницаемом корпусе, что делает ее идеальной для использования в душе и легкой очистки под струей воды. Для удобства и безопасности предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволяет быстро подготовить устройство к работе даже в условиях ограниченного времени, а также дорожная блокировка, которая предотвратит случайное включение в дороге. Встроенная нескользящая вставка на рукоятке обеспечивает надежный захват даже в условиях повышенной влажности. Бритва оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки. Кроме того, бритва обладает встроенным триммером, который отлично подходит для ухода за бакенбардами и усами. В комплекте с устройством предусмотрено устройство для очистки и зарядки, упрощающее процесс ухода за бритвой и продлевающее срок ее службы. Это надежный инструмент, сочетающий в себе передовые технологии и утонченный подход к дизайну, что обеспечивает комфортное бритье и великолепные результаты каждый день.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 9 9600s




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
разрядки, степени зарядки, очистки
Количество бреющих элементов
5
Комплектация
дорожный чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
нет
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Описание
Электробритвы Braun представляют собой сочетание инновационных технологий и комфортного бритья, которые оценят современные мужчины. Это устройства сеточной системы бритья, предназначенные как для сухого, так и для влажного бритья, что позволяет выбрать наиболее удобный способ для вашего ухода за собой. Благодаря наличию пяти бреющих элементов и плавающим головкам бритва обеспечивает точное и гладкое бритье, легко адаптируясь к контурам лица. Электробритва Braun выполнена в водонепроницаемом корпусе, что делает ее идеальной для использования в душе и легкой очистки под струей воды. Для удобства и безопасности предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволяет быстро подготовить устройство к работе даже в условиях ограниченного времени, а также дорожная блокировка, которая предотвратит случайное включение в дороге. Встроенная нескользящая вставка на рукоятке обеспечивает надежный захват даже в условиях повышенной влажности. Бритва оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки. Кроме того, бритва обладает встроенным триммером, который отлично подходит для ухода за бакенбардами и усами. В комплекте с устройством предусмотрено устройство для очистки и зарядки, упрощающее процесс ухода за бритвой и продлевающее срок ее службы. Это надежный инструмент, сочетающий в себе передовые технологии и утонченный подход к дизайну, что обеспечивает комфортное бритье и великолепные результаты каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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