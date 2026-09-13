Электробритва Braun Series 9 9600s
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Характеристики
Описание товара Электробритва Braun Series 9 9600s
Электробритвы Braun представляют собой сочетание инновационных технологий и комфортного бритья, которые оценят современные мужчины. Это устройства сеточной системы бритья, предназначенные как для сухого, так и для влажного бритья, что позволяет выбрать наиболее удобный способ для вашего ухода за собой. Благодаря наличию пяти бреющих элементов и плавающим головкам бритва обеспечивает точное и гладкое бритье, легко адаптируясь к контурам лица. Электробритва Braun выполнена в водонепроницаемом корпусе, что делает ее идеальной для использования в душе и легкой очистки под струей воды. Для удобства и безопасности предусмотрена функция быстрой зарядки, которая позволяет быстро подготовить устройство к работе даже в условиях ограниченного времени, а также дорожная блокировка, которая предотвратит случайное включение в дороге. Встроенная нескользящая вставка на рукоятке обеспечивает надежный захват даже в условиях повышенной влажности. Бритва оснащена литий-ионным аккумулятором, обеспечивая долгую работу устройства без необходимости частой подзарядки. Кроме того, бритва обладает встроенным триммером, который отлично подходит для ухода за бакенбардами и усами. В комплекте с устройством предусмотрено устройство для очистки и зарядки, упрощающее процесс ухода за бритвой и продлевающее срок ее службы. Это надежный инструмент, сочетающий в себе передовые технологии и утонченный подход к дизайну, что обеспечивает комфортное бритье и великолепные результаты каждый день.
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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