Электробритва Panasonic ES-GA21 S820
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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 197760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор зарядки, индикатор низкого заряда батареи
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х6
Вес, г.
662
Описание товара Электробритва Panasonic ES-GA21 S820
Сеточная электробритва Panasonic ES-GA21 – очень элегантное устройство премиум-класса от компании Panasonic. Используются плавающие головки, подвижный блок с регулировкой, внутренние лезвия с 30-градусной заточкой Nano-Edge из высококачественной стали и трехсеточная система бритья. Дугообразность обеспечит бритье за минимальное время, зато с максимальным результатом. Подравнять отдельные элементы – бороду или усы – поможет выдвижной триммер.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
нет
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
нет
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор зарядки, индикатор низкого заряда батареи
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
документация, масло для смазки, щеточка для чистки, защитная крышка, адаптер питания
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Сеточная электробритва Panasonic ES-GA21 – очень элегантное устройство премиум-класса от компании Panasonic. Используются плавающие головки, подвижный блок с регулировкой, внутренние лезвия с 30-градусной заточкой Nano-Edge из высококачественной стали и трехсеточная система бритья. Дугообразность обеспечит бритье за минимальное время, зато с максимальным результатом. Подравнять отдельные элементы – бороду или усы – поможет выдвижной триммер.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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