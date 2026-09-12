Электробритва Braun Series 6 61-R1200S
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692774
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, зарядное устройство, насадка-триммер для волос, чехол
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Германия
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, г.
300
Описание товара Электробритва Braun Series 6 61-R1200S
Электробритва Braun 61-R1200S оснащена 3 плавающими головками, которые гарантируют плавное скольжение по коже и точно повторяют контуры лица. Рукоятка дополнена антискользящей вставкой для надежного захвата прибора. Очистка от загрязнений производится под струей проточной воды. Braun 61-R1200S имеет встроенный триммер для ухода за бородой и усами. Автономная работа от аккумулятора возможна на протяжении 50 мин. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить энергию за 5 мин. Дорожный чехол и защитная крышка служат для бережной транспортировки прибора.
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Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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Бренд
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Индикация
есть
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
электробритва, документация, зарядное устройство, насадка-триммер для волос, чехол
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
автономное
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
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Страна производства
Германия
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Страна производитель
Китай
Электробритва Braun 61-R1200S оснащена 3 плавающими головками, которые гарантируют плавное скольжение по коже и точно повторяют контуры лица. Рукоятка дополнена антискользящей вставкой для надежного захвата прибора. Очистка от загрязнений производится под струей проточной воды. Braun 61-R1200S имеет встроенный триммер для ухода за бородой и усами. Автономная работа от аккумулятора возможна на протяжении 50 мин. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить энергию за 5 мин. Дорожный чехол и защитная крышка служат для бережной транспортировки прибора.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, роторные, для влажного бритья, с самоочисткой, немецкие, роторные philips
Теги товара: сеточные, аккумуляторные
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