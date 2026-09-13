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Характеристики
Тип товара
Электробритва
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716856
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бритва, документация, зарядное устройство, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, кг.
1
Описание товара Электробритва Braun Series 9 Pro+ 9515s, серебристая
Электрическая бритва Braun S9 Pro+ 9515s обладают 5 синхронизированными бреющими элементами, которые справляются даже с длинными и толстыми волосками. Встроенный триммер ProLift усилен хирургической сталью и предназначен для стрижки усов и бакенбардов. Технология Sonic создает звуковые вибрации, и справляются даже с густой бородой за меньшее количество движений. Адаптивная бритвенная головка под углом 40° достигает даже труднодоступных участков кожи.
Brau Series 9 PRO+ можно использовать на сухую и влажную кожу, а также с пеной. Аккумуляторная батарея обеспечивает до 60 минут бритья после 1 часа зарядки. Доступен и режим быстрой зарядки, который подготавливает устройство к работе за 5 минут.
Уход за прибором облегчает станция очистки. Её можно использовать после каждого бритья. При желании бритву также можно помыть под проточной водой, т.к. корпус модели влагозащищен.
В комплекте с электробритвой идут зарядное устройство, картридж для станции чистки и подзарядки, станция очистки и подзаряди и щеточка для чистки.
бритва, документация, зарядное устройство, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
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Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
аккумулятор
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая бритва Braun S9 Pro+ 9515s обладают 5 синхронизированными бреющими элементами, которые справляются даже с длинными и толстыми волосками. Встроенный триммер ProLift усилен хирургической сталью и предназначен для стрижки усов и бакенбардов. Технология Sonic создает звуковые вибрации, и справляются даже с густой бородой за меньшее количество движений. Адаптивная бритвенная головка под углом 40° достигает даже труднодоступных участков кожи.
Brau Series 9 PRO+ можно использовать на сухую и влажную кожу, а также с пеной. Аккумуляторная батарея обеспечивает до 60 минут бритья после 1 часа зарядки. Доступен и режим быстрой зарядки, который подготавливает устройство к работе за 5 минут.
Уход за прибором облегчает станция очистки. Её можно использовать после каждого бритья. При желании бритву также можно помыть под проточной водой, т.к. корпус модели влагозащищен.
В комплекте с электробритвой идут зарядное устройство, картридж для станции чистки и подзарядки, станция очистки и подзаряди и щеточка для чистки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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