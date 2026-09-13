Электробритва Braun Series 8 8603s
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Характеристики
Описание товара Электробритва Braun Series 8 8603s
Мужская электробритва Braun — это инновационное устройство, которое обеспечивает безупречное и комфортное бритье каждый день. Оснащенная современными технологиями, эта электробритва отличается множеством полезных функций. Дисплей на корпусе устройства позволяет легко контролировать заряд батареи и следить за состоянием бритвы. Водонепроницаемый корпус дает возможность использовать бритву в душе, что делает процесс бритья еще более удобным и эффективным. Нескользящая вставка на рукоятке гарантирует надежный захват, предотвращая случайное выскальзывание из рук даже во влажных условиях. Бритвенная система Braun располагает плавающими головками и сеточной системой бритья, обеспечивая тщательное срезание волосков на разных участках лица. Используй сухое или влажное бритье в зависимости от твоих предпочтений — эта бритва справится с обоими вариантами с легкостью. Питание осуществляется от долговечного Li-Ion аккумулятора, который поддерживает функцию быстрой зарядки, что особенно удобно для мужчин, ведущих активный образ жизни. Встроенный триммер позволяет быстро подравнивать виски и бакенбарды, создавая идеальную форму. Удобный отсек для сбора волосков поддерживает чистоту в ванной комнате. Подвижный бритвенный блок легко адаптируется к контурам лица, обеспечивая комфорт и минимальную вероятность раздражения кожи. В комплекте также предоставляется устройство для очистки и зарядки, которое поддерживает гигиеничность и оптимальную работоспособность бритвы. Дорожная блокировка предохраняет устройство от случайного включения в сумке или чемодане. Электробритва Braun — это надежный помощник для современных мужчин, ценящих высокое качество и комфорт в ежедневном уходе за собой.
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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Теги товара: сеточные, для влажного бритья, с самоочисткой
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