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Электробритва Braun Series 8 8603s купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Braun Series 8 8603s

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Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 1
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 2
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 3
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 4
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 5
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 6
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 7
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 8
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 9
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 10
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 11
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 12
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 13
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 14
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 15
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 16
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 17
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 18
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 19
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 20
Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 1
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 2
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 3
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 4
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 5
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 6
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 7
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 8
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 9
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 10
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 11
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 12
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 13
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 14
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 15
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 16
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 17
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 18
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 19
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 20
  • Электробритва Braun Series 8 8603s - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716860
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки, разрядки, степени зарядки, очистки
Количество бреющих элементов
4
Комплектация
чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, г.
600

Описание товара Электробритва Braun Series 8 8603s

Мужская электробритва Braun — это инновационное устройство, которое обеспечивает безупречное и комфортное бритье каждый день. Оснащенная современными технологиями, эта электробритва отличается множеством полезных функций. Дисплей на корпусе устройства позволяет легко контролировать заряд батареи и следить за состоянием бритвы. Водонепроницаемый корпус дает возможность использовать бритву в душе, что делает процесс бритья еще более удобным и эффективным. Нескользящая вставка на рукоятке гарантирует надежный захват, предотвращая случайное выскальзывание из рук даже во влажных условиях. Бритвенная система Braun располагает плавающими головками и сеточной системой бритья, обеспечивая тщательное срезание волосков на разных участках лица. Используй сухое или влажное бритье в зависимости от твоих предпочтений — эта бритва справится с обоими вариантами с легкостью. Питание осуществляется от долговечного Li-Ion аккумулятора, который поддерживает функцию быстрой зарядки, что особенно удобно для мужчин, ведущих активный образ жизни. Встроенный триммер позволяет быстро подравнивать виски и бакенбарды, создавая идеальную форму. Удобный отсек для сбора волосков поддерживает чистоту в ванной комнате. Подвижный бритвенный блок легко адаптируется к контурам лица, обеспечивая комфорт и минимальную вероятность раздражения кожи. В комплекте также предоставляется устройство для очистки и зарядки, которое поддерживает гигиеничность и оптимальную работоспособность бритвы. Дорожная блокировка предохраняет устройство от случайного включения в сумке или чемодане. Электробритва Braun — это надежный помощник для современных мужчин, ценящих высокое качество и комфорт в ежедневном уходе за собой.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 8 8603s




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
зарядки, разрядки, степени зарядки, очистки
Количество бреющих элементов
4
Комплектация
чехол, щеточка для чистки
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Плавающие головки
да
Развернуть
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Описание
Мужская электробритва Braun — это инновационное устройство, которое обеспечивает безупречное и комфортное бритье каждый день. Оснащенная современными технологиями, эта электробритва отличается множеством полезных функций. Дисплей на корпусе устройства позволяет легко контролировать заряд батареи и следить за состоянием бритвы. Водонепроницаемый корпус дает возможность использовать бритву в душе, что делает процесс бритья еще более удобным и эффективным. Нескользящая вставка на рукоятке гарантирует надежный захват, предотвращая случайное выскальзывание из рук даже во влажных условиях. Бритвенная система Braun располагает плавающими головками и сеточной системой бритья, обеспечивая тщательное срезание волосков на разных участках лица. Используй сухое или влажное бритье в зависимости от твоих предпочтений — эта бритва справится с обоими вариантами с легкостью. Питание осуществляется от долговечного Li-Ion аккумулятора, который поддерживает функцию быстрой зарядки, что особенно удобно для мужчин, ведущих активный образ жизни. Встроенный триммер позволяет быстро подравнивать виски и бакенбарды, создавая идеальную форму. Удобный отсек для сбора волосков поддерживает чистоту в ванной комнате. Подвижный бритвенный блок легко адаптируется к контурам лица, обеспечивая комфорт и минимальную вероятность раздражения кожи. В комплекте также предоставляется устройство для очистки и зарядки, которое поддерживает гигиеничность и оптимальную работоспособность бритвы. Дорожная блокировка предохраняет устройство от случайного включения в сумке или чемодане. Электробритва Braun — это надежный помощник для современных мужчин, ценящих высокое качество и комфорт в ежедневном уходе за собой.
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Отзывы


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