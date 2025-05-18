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Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820

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Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 - фото 1
Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
  • Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 - фото 1
  • Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203609
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор необходимости замены бреющих головок, индикатор зарядки, индикатор дорожной блокировки, индикатор уровня заряда
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
щеточка для чистки, чехол, защитная крышка, адаптер питания, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х8
Вес, кг.
1.2

Описание товара Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820

Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 – эффективное устройство для удаления щетины. Модель может функционировать в сухом режиме, а также с использованием косметических средств в виде гелей. Благодаря сеточному типу станка бритье осуществляется деликатно, что особенно важно для кожи, склонной к раздражению. Уникальная технология заточки лезвий под 30-градусным углом позволяет добиться гладко выбритого лица за одно прохождение прибором. Не скользящая рукоятка обеспечивает надежный охват станка рукой.

Отзывы о товаре Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купила мужу в подарок, остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц, полёт нормальный, бреет достаточно гладко. Меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Арсланбек Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная бритва, заказывал отцу, качественная, сборка Япония, бреет великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал и этим все сказано
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично.оригинал Япония.работает намного лучше Брауна .
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка даже на день раньше. Спасибо продавцу. Бритва полностью новая, упаковка не вскрывалась. Муж сказал, что бреет чисто. Панасоник и есть Панасоник. Подарком доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная бритва, бреет чисто. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Производство Япония. В точности такая же, как и купленная лет 5 назад. У старой аккумулятор уже подсел.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Андрей Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
достаточно удобная, о ожидал что будет немного поменьше. Бреет отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва. Рекомендую для домашней эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда безупречное качество. Это у меня не первая бритва Panasonic
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже вторая бритва это модели. Первая отработал пять лет . Бреет хорошо , раздражения кожи нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая электро бритва в жизни. Выбрал именно Panasonic, по рекомендации товарищей. Психанул и купил на деньги, подаренные на юбилей 40. Теперь кайфую, самое главные 2 пункта для меня: 1- на шее и горле больше нет порезов, 2- быстро побрился и прошёл. Теперь нет лени идти бриться, потому что бритье вызывает приятные эмоции, в отличие от целого мероприятия с обычной бритвой. PS, в отличие от модели LT2N, эта информативно показывает уровни, и процесс зарядки и разрядки. Берите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущим панасоником пользовался 15 лет. Пластиковый корпус потерся, но бритва бреет отлично до сих пор. Только иногда менял сетки и ножи. Захотелось побаловать себя - взять что-то подобное и при этом улучшенное... Замерил размеры, чтобы дополнительно подобрать твердый чехол.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, говорит "Вот это я понимаю, чистое бритье", а новый Браун улетел в помойку, с панасоником не сравнится.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
антон ширяев

Достоинства:


Комментарий:
Данным брендом бритв пользуюсь уже давно с 2006 года с модели ES8068 до настоящего времени эта бритва работает но уже физически и морально для меня устарела.Решил купить новую этого же бренда,как всегда удобно! линейный двигатель, раздражение от бритья минимально(хотя у меня чувствительная кожа)хорошее бритьё как после станка)проста в использовании и чистке просто с жидким мылом и под воду с включенной системой ультразвуковой чистки,есть откидной тример. Покупкой очень доволен и надеюсь на долгую работу этой бритвы как той самой первой Panasonic из 2006 года, приятно что до сих пор они изготавливаются в Японии!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления от бритвы
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2023
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж пользовался бритвой Panasonic ES 8068 более 15 лет. Бритва до сих пор работает, но брить стала плохо. Поэтому выбирали снова Panasonic. Муж покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2022
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Это панасоник, тут просто надо брать, и радоваться. Японское качество.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Мужские электробритвы
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
индикатор необходимости замены бреющих головок, индикатор зарядки, индикатор дорожной блокировки, индикатор уровня заряда
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
щеточка для чистки, чехол, защитная крышка, адаптер питания, документация
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
нет
Питание
аккумулятор
Развернуть
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
сеточная
Страна производства
Япония
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 – эффективное устройство для удаления щетины. Модель может функционировать в сухом режиме, а также с использованием косметических средств в виде гелей. Благодаря сеточному типу станка бритье осуществляется деликатно, что особенно важно для кожи, склонной к раздражению. Уникальная технология заточки лезвий под 30-градусным углом позволяет добиться гладко выбритого лица за одно прохождение прибором. Не скользящая рукоятка обеспечивает надежный охват станка рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
купила мужу в подарок, остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц, полёт нормальный, бреет достаточно гладко. Меня устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Арсланбек Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная бритва, заказывал отцу, качественная, сборка Япония, бреет великолепно.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал и этим все сказано
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично.оригинал Япония.работает намного лучше Брауна .
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2025
Юлия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка даже на день раньше. Спасибо продавцу. Бритва полностью новая, упаковка не вскрывалась. Муж сказал, что бреет чисто. Панасоник и есть Панасоник. Подарком доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Классная бритва, бреет чисто. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Производство Япония. В точности такая же, как и купленная лет 5 назад. У старой аккумулятор уже подсел.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Андрей Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
достаточно удобная, о ожидал что будет немного поменьше. Бреет отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая бритва. Рекомендую для домашней эксплуатации.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Как всегда безупречное качество. Это у меня не первая бритва Panasonic
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже вторая бритва это модели. Первая отработал пять лет . Бреет хорошо , раздражения кожи нет.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2024
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Моя первая электро бритва в жизни. Выбрал именно Panasonic, по рекомендации товарищей. Психанул и купил на деньги, подаренные на юбилей 40. Теперь кайфую, самое главные 2 пункта для меня: 1- на шее и горле больше нет порезов, 2- быстро побрился и прошёл. Теперь нет лени идти бриться, потому что бритье вызывает приятные эмоции, в отличие от целого мероприятия с обычной бритвой. PS, в отличие от модели LT2N, эта информативно показывает уровни, и процесс зарядки и разрядки. Берите не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Предыдущим панасоником пользовался 15 лет. Пластиковый корпус потерся, но бритва бреет отлично до сих пор. Только иногда менял сетки и ножи. Захотелось побаловать себя - взять что-то подобное и при этом улучшенное... Замерил размеры, чтобы дополнительно подобрать твердый чехол.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
муж доволен, говорит "Вот это я понимаю, чистое бритье", а новый Браун улетел в помойку, с панасоником не сравнится.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2023
антон ширяев

Достоинства:


Комментарий:
Данным брендом бритв пользуюсь уже давно с 2006 года с модели ES8068 до настоящего времени эта бритва работает но уже физически и морально для меня устарела.Решил купить новую этого же бренда,как всегда удобно! линейный двигатель, раздражение от бритья минимально(хотя у меня чувствительная кожа)хорошее бритьё как после станка)проста в использовании и чистке просто с жидким мылом и под воду с включенной системой ультразвуковой чистки,есть откидной тример. Покупкой очень доволен и надеюсь на долгую работу этой бритвы как той самой первой Panasonic из 2006 года, приятно что до сих пор они изготавливаются в Японии!!!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Положительные впечатления от бритвы
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2023
Алла К.

Достоинства:


Комментарий:
Муж пользовался бритвой Panasonic ES 8068 более 15 лет. Бритва до сих пор работает, но брить стала плохо. Поэтому выбирали снова Panasonic. Муж покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2022
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Это панасоник, тут просто надо брать, и радоваться. Японское качество.


Электробритва Panasonic ES-LT4N-S820 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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