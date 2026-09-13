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Характеристики
Тип товара
Мужские электробритвы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707467
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бритва, документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х10
Вес, г.
600
Описание товара Электробритва Philips S5898/35
Электробритва Philips S5898/35 роторного типа подходит для сухого и влажного бритья. К 3 секциям прилагаются плавающие головки, повторяющие контуры лица в процессе. Это означает, что создать подходящие условия для бритья можно даже для чувствительной кожи. В этом также помогает технология SkinIQ, анализирующая особенности лица владельца и подбирающая к нему оптимальные условия. Например, она распознает тип щетины и ее густоту. Устройство может работать от аккумулятора до 1 ч при условии полной зарядки. Его можно брать с собой – для безопасности у него есть функция блокировки кнопок и дорожный чехол. Дополнительно предусмотрена возможность использовать Philips S5898/35 в качестве триммера.
бритва, документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Питание
автономное
Система бритья
роторная
Страна производства
Россия
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Тип элементов питания
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Philips S5898/35 роторного типа подходит для сухого и влажного бритья. К 3 секциям прилагаются плавающие головки, повторяющие контуры лица в процессе. Это означает, что создать подходящие условия для бритья можно даже для чувствительной кожи. В этом также помогает технология SkinIQ, анализирующая особенности лица владельца и подбирающая к нему оптимальные условия. Например, она распознает тип щетины и ее густоту. Устройство может работать от аккумулятора до 1 ч при условии полной зарядки. Его можно брать с собой – для безопасности у него есть функция блокировки кнопок и дорожный чехол. Дополнительно предусмотрена возможность использовать Philips S5898/35 в качестве триммера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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