Top.Mail.Ru
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 5
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 6
Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 1
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 2
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 3
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 4
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 5
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 6
  • Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732803
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
степени зарядки, очистки, блокировки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, сменный картридж для станции, станция для очистки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Питание
от аккумулятора
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х17
Вес, кг.
1

Описание товара Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый

Электробритвы PHILIPS идеально подходят для современных мужчин, ищущих надежное и эффективное средство для ежедневного бритья. Эти устройства оснащены множеством полезных функций, которые гарантируют комфорт и качество бритья. Бритвы имеют встроенный дисплей, который делает использование максимально удобным, отображая важную информацию о состоянии устройства, например, уровень заряда батареи. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву в душе, обеспечивая дополнительное удобство и возможность влажного бритья. Благодаря нескользящей вставке на рукоятке, электрическая бритва PHILIPS удобно лежит в руке, минимизируя риск случайного выпадения. Плавающие головки и подвижный бритвенный блок обеспечивают точное следование контурам лица, что делает процесс бритья более тщательным и комфортным. Система роторного бритья позволяет эффективно удалять волоски разной длины и жесткости как при сухом, так и при влажном способе бритья. Бритва оснащена тремя бреющими элементами, которые быстро и эффективно справляются даже с труднодоступными участками. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую работу без подзарядки, а функция быстрой зарядки позволяет за короткое время подготовить устройство к использованию. Для поддержания идеальной чистоты бритвы предусмотрено специальное устройство для очистки и зарядки. Наличие триммера обеспечивает дополнительную возможность для ухода за бакенбардами и усами, а дорожная блокировка предотвратит случайное включение устройства в багаже. Отсек для сбора волосков делает процесс бритья более аккуратным и гигиеничным. Электробритва PHILIPS – это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, идеальный инструмент для стильного мужчины.

Отзывы о товаре Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Электробритва
Быстрая зарядка
да
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Дорожная блокировка
да
Индикация
степени зарядки, очистки, блокировки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, кабель USB Type-A, сменный картридж для станции, станция для очистки, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Отсек для сбора волосков
да
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Плавающие головки
да
Подвижный бритвенный блок
да
Система бритья
роторная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритвы PHILIPS идеально подходят для современных мужчин, ищущих надежное и эффективное средство для ежедневного бритья. Эти устройства оснащены множеством полезных функций, которые гарантируют комфорт и качество бритья. Бритвы имеют встроенный дисплей, который делает использование максимально удобным, отображая важную информацию о состоянии устройства, например, уровень заряда батареи. Водонепроницаемый корпус позволяет использовать бритву в душе, обеспечивая дополнительное удобство и возможность влажного бритья. Благодаря нескользящей вставке на рукоятке, электрическая бритва PHILIPS удобно лежит в руке, минимизируя риск случайного выпадения. Плавающие головки и подвижный бритвенный блок обеспечивают точное следование контурам лица, что делает процесс бритья более тщательным и комфортным. Система роторного бритья позволяет эффективно удалять волоски разной длины и жесткости как при сухом, так и при влажном способе бритья. Бритва оснащена тремя бреющими элементами, которые быстро и эффективно справляются даже с труднодоступными участками. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгую работу без подзарядки, а функция быстрой зарядки позволяет за короткое время подготовить устройство к использованию. Для поддержания идеальной чистоты бритвы предусмотрено специальное устройство для очистки и зарядки. Наличие триммера обеспечивает дополнительную возможность для ухода за бакенбардами и усами, а дорожная блокировка предотвратит случайное включение устройства в багаже. Отсек для сбора волосков делает процесс бритья более аккуратным и гигиеничным. Электробритва PHILIPS – это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, идеальный инструмент для стильного мужчины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Philips S5887/50 реж.эл.:3 питан.:аккум. серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...