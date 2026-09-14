Top.Mail.Ru
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 1
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 2
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 3
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 4
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 5
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 6
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 7
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 8
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 9
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 10
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 11
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 12
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 13
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 14
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 15
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 16
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 17
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 18
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 19
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 1
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 2
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 3
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 4
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 5
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 6
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 7
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 8
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 9
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 10
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 11
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 12
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 13
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 14
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 15
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 16
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 17
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 18
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 19
  • Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733393
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Braun
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
зарядное устройство, защитная каппа (колпачек), щеточка для чистки
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х10х7
Вес, г.
463

Описание товара Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий

Электробритва Braun Series 5 52-B1600S подходит для сухого и влажного бритья. Плавающие головки и 24000 режущих движений в сек обеспечат равномерное сбривание щетины на всех участках лица. Для стрижки бороды и усов в комплекте предусмотрен триммер. Нескользящая вставка не даст прибору выскользнуть из рук во время бритья. Турборежим позволит побриться быстрее, чем на обычных скоростях. Braun Series 5 52-B1600S работает от аккумулятора. Полный заряд гарантирует 50 мин бритья. Быстрая зарядка позволит за 15 мин пополнить заряд, чтобы побриться 1 раз. Водонепроницаемый корпус даст возможность мыть насадки под струей воды. В комплекте есть щеточка для чистки бритвы, если вы не имеете доступа к воде.

Отзывы о товаре Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Braun
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, разрядки
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
зарядное устройство, защитная каппа (колпачек), щеточка для чистки
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Описание
Электробритва Braun Series 5 52-B1600S подходит для сухого и влажного бритья. Плавающие головки и 24000 режущих движений в сек обеспечат равномерное сбривание щетины на всех участках лица. Для стрижки бороды и усов в комплекте предусмотрен триммер. Нескользящая вставка не даст прибору выскользнуть из рук во время бритья. Турборежим позволит побриться быстрее, чем на обычных скоростях. Braun Series 5 52-B1600S работает от аккумулятора. Полный заряд гарантирует 50 мин бритья. Быстрая зарядка позволит за 15 мин пополнить заряд, чтобы побриться 1 раз. Водонепроницаемый корпус даст возможность мыть насадки под струей воды. В комплекте есть щеточка для чистки бритвы, если вы не имеете доступа к воде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...