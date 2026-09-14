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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733393
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зарядное устройство, защитная каппа (колпачек), щеточка для чистки
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х10х7
Вес, г.
463
Описание товара Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий
Электробритва Braun Series 5 52-B1600S подходит для сухого и влажного бритья. Плавающие головки и 24000 режущих движений в сек обеспечат равномерное сбривание щетины на всех участках лица. Для стрижки бороды и усов в комплекте предусмотрен триммер. Нескользящая вставка не даст прибору выскользнуть из рук во время бритья. Турборежим позволит побриться быстрее, чем на обычных скоростях. Braun Series 5 52-B1600S работает от аккумулятора. Полный заряд гарантирует 50 мин бритья. Быстрая зарядка позволит за 15 мин пополнить заряд, чтобы побриться 1 раз. Водонепроницаемый корпус даст возможность мыть насадки под струей воды. В комплекте есть щеточка для чистки бритвы, если вы не имеете доступа к воде.
зарядное устройство, защитная каппа (колпачек), щеточка для чистки
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Германия
Описание
Электробритва Braun Series 5 52-B1600S подходит для сухого и влажного бритья. Плавающие головки и 24000 режущих движений в сек обеспечат равномерное сбривание щетины на всех участках лица. Для стрижки бороды и усов в комплекте предусмотрен триммер. Нескользящая вставка не даст прибору выскользнуть из рук во время бритья. Турборежим позволит побриться быстрее, чем на обычных скоростях. Braun Series 5 52-B1600S работает от аккумулятора. Полный заряд гарантирует 50 мин бритья. Быстрая зарядка позволит за 15 мин пополнить заряд, чтобы побриться 1 раз. Водонепроницаемый корпус даст возможность мыть насадки под струей воды. В комплекте есть щеточка для чистки бритвы, если вы не имеете доступа к воде.
Бритва сетчатая Braun 52-B1600s реж.эл.:3 питан.:аккум. синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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