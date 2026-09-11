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Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый

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Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 1
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 2
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 3
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 4
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 5
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 6
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 7
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 8
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 9
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 10
Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 1
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 2
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 3
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 4
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 5
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 6
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 7
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 8
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 9
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 10
  • Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596531
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, низкого уровня воды
Фильтры
водяной фильтр, фильтр предварительной очистки
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х29
Вес, кг.
4.05

Описание товара Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый

Мойка воздуха Starwind SAW5520 способна одновременно очищать и увлажнять воздух в помещении, поддерживая оптимальный для здоровья микроклимат. Устройство оснащено резервуаром, вмещающим в себя до 4.5 л воды. Такого объема хватает на 14 часов непрерывного увлажнения помещения площадью до 40 кв.м. Эффективная очистка воздуха при использовании мойки Starwind SAW5520 достигается за счет фильтра предварительной очистки и водяного фильтра. Капсула для ароматического масла позволит насытить воздух в комнате приятным запахом.



Теги товара: настольные, белые

Отзывы о товаре Мойка воздуха Starwind SAW5520 25Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Мойка воздуха
Установка
настольная
Цвет
белый
Индикация
включения, низкого уровня воды
Фильтры
водяной фильтр, фильтр предварительной очистки
Емкость резервуара для воды
4.5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка воздуха Starwind SAW5520 способна одновременно очищать и увлажнять воздух в помещении, поддерживая оптимальный для здоровья микроклимат. Устройство оснащено резервуаром, вмещающим в себя до 4.5 л воды. Такого объема хватает на 14 часов непрерывного увлажнения помещения площадью до 40 кв.м. Эффективная очистка воздуха при использовании мойки Starwind SAW5520 достигается за счет фильтра предварительной очистки и водяного фильтра. Капсула для ароматического масла позволит насытить воздух в комнате приятным запахом.


Теги товара: настольные, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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