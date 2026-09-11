Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV 1500Вт черный/оранжевый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV 1500Вт черный/оранжевый
Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора. Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину. Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате. Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 750 руб.2188 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8836V36 с контейнером для сбора пыли, 2000 Вт...
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитПылесос Samsung VC18M31C0HG/EV 1800Вт черный
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитПылесос Samsung VC15K4116VR/EV 1500Вт красный/черный
-
В наличииЦена 9 960 руб.2490 руб. в СплитПылесос Samsung VCC8835V37 с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 370 руб.2593 руб. в СплитПылесос Karcher VC 2 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитПылесос Samsung VCC885FH3P с контейнером для сбора пыли, 2200 Вт...
-
В наличииЦена 10 920 руб.2730 руб. в СплитПылесос Karcher VC 3 (ERP) 700Вт белый/черный
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитПылесос Karcher AD 4 Premium *EU-II 600Вт желтый
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитПылесос Bosch BGS41HYG1 с контейнером для сбора пыли
-
В наличииЦена 33 260 руб.8315 руб. в СплитПылесос моющий Karcher SE 5 1000Вт белый/черный (в компл.:1мешок...
Отзывы о товаре Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV 1500Вт черный/оранжевый