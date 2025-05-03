Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596267
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, документация, блок питания, кабель
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
8
Описание товара Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS
Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Монитор
Особенности
внешний блок питания
Комплектация
монитор, документация, блок питания, кабель
Диагональ экрана, дюйм
27
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
1920x1080
Соотношение сторон
16:9
Контрастность
(1000:1)
Частота обновления, Гц
75
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
Стандарт крепления VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с колонками, lg 27"
Достоинства:
Комментарий:
классный монитор, большой. доставили в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный монитор, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор. Насыщенное изображение
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена - качество отличное! 2к по цене full hd
Достоинства:
Комментарий:
нормально пришло. без царапин и сколов
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор, установил для видеонаблюдение
Достоинства:
Комментарий:
Брал для работы. 3 месяца в деле, "полет" нормальный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Появилась полоса засветка справа, но терпимо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный офисный монитор. Он так и позиционируется производителем. Дефектов нет, засветов особенных нет. Мне для freecad самое то.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор, с характером: через три месяца перестал получать сигнал с входов, но в ремонтной мастерской сказали, что он у них работает. И действительно, стал работать.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за товар дети оценили
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги пойдет. Ничего сверхъестественного не ждите. Самый обычный монитор, брал для камер видеонаблюдения
Достоинства:
Комментарий:
Как уж дальше будет работать, а пока все на отлично. Кабель в комплекте коротковат, благо что был свой.
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно приятно удивлен. Монитор превзошел мои ожидания. Не могу назвать себя неискушенным. Взял его третьим, если считать экран ноутбука. Основной у меня 4К Gigabyte 166Hz 27", ноут 2K 240Hz и теперь этот 27" 2K. Картинка приятная. Засветы я вообще не обнаружил. Даже при выключенном свете. Общий ровный темный фон с некоторыми градациями. Цвет и яркость даже приятней чем в Gigabyte. Корпус выглядит достойно. В целом впечатления погримушки нет. 75Hz на качественном HDMI выдает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой, хорошо упакован, в комплекте кабель HDMI, проверял перед получением на битые пиксели - всё отлично, никаких битых пикселей. Оригинальная подставка, регулировка по углу наклона. Разрешение как указано в характеристиках. Из минусов - нигде нет драйверов для монитора, определился как Generic monitor, за 2 недели мучений не смог настроить звук в мониторе. То ли там нет колонок, то ли что. Поддержка футболит на сервисный центр, у которого оценка 2.8 :-). Плюнул, купил колонки за 350р.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой монитор за свои деньги, правда герц очень мало, звук из монитора плохой (я уверен в своих наушниках а в мониторе нет) битых пикселей пока не нашёл, на этом пока все. В будущем добавлю больше информации. (В настройках windows измените герцовку на 74.994 по умолчанию она стоит на 60).
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный но дефекты все же есть правая сторона экрана почти вся на черном фоне засвечена а так особо не мешает
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили и монитор супер
Достоинства:
Комментарий:
Купил по рекомендации друга. Монитор понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Хорошее разрешение. По соотношению цена/качество монитор отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел целый, засветов нет, битых пикселей нет. Всё на высшем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Все рекомендую Очень быстро пришло и качество очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор. Взял для сингловых игр. В целом, очень доволен.
Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор Digma 27" DM-MONB2702 черный IPS
Достоинства:
Комментарий:
классный монитор, большой. доставили в целости и сохранности.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный монитор, можно брать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор. Насыщенное изображение
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена - качество отличное! 2к по цене full hd
Достоинства:
Комментарий:
нормально пришло. без царапин и сколов
Достоинства:
Комментарий:
Хороший монитор, установил для видеонаблюдение
Достоинства:
Комментарий:
Брал для работы. 3 месяца в деле, "полет" нормальный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качества. Появилась полоса засветка справа, но терпимо
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный офисный монитор. Он так и позиционируется производителем. Дефектов нет, засветов особенных нет. Мне для freecad самое то.
Достоинства:
Комментарий:
хороший монитор, с характером: через три месяца перестал получать сигнал с входов, но в ремонтной мастерской сказали, что он у них работает. И действительно, стал работать.
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за товар дети оценили
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги пойдет. Ничего сверхъестественного не ждите. Самый обычный монитор, брал для камер видеонаблюдения
Достоинства:
Комментарий:
Как уж дальше будет работать, а пока все на отлично. Кабель в комплекте коротковат, благо что был свой.
Достоинства:
Комментарий:
Однозначно приятно удивлен. Монитор превзошел мои ожидания. Не могу назвать себя неискушенным. Взял его третьим, если считать экран ноутбука. Основной у меня 4К Gigabyte 166Hz 27", ноут 2K 240Hz и теперь этот 27" 2K. Картинка приятная. Засветы я вообще не обнаружил. Даже при выключенном свете. Общий ровный темный фон с некоторыми градациями. Цвет и яркость даже приятней чем в Gigabyte. Корпус выглядит достойно. В целом впечатления погримушки нет. 75Hz на качественном HDMI выдает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой, хорошо упакован, в комплекте кабель HDMI, проверял перед получением на битые пиксели - всё отлично, никаких битых пикселей. Оригинальная подставка, регулировка по углу наклона. Разрешение как указано в характеристиках. Из минусов - нигде нет драйверов для монитора, определился как Generic monitor, за 2 недели мучений не смог настроить звук в мониторе. То ли там нет колонок, то ли что. Поддержка футболит на сервисный центр, у которого оценка 2.8 :-). Плюнул, купил колонки за 350р.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой монитор за свои деньги, правда герц очень мало, звук из монитора плохой (я уверен в своих наушниках а в мониторе нет) битых пикселей пока не нашёл, на этом пока все. В будущем добавлю больше информации. (В настройках windows измените герцовку на 74.994 по умолчанию она стоит на 60).
Достоинства:
Комментарий:
Монитор отличный но дефекты все же есть правая сторона экрана почти вся на черном фоне засвечена а так особо не мешает
Достоинства:
Комментарий:
Быстро доставили и монитор супер
Достоинства:
Комментарий:
Купил по рекомендации друга. Монитор понравился.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Хорошее разрешение. По соотношению цена/качество монитор отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Монитор пришел целый, засветов нет, битых пикселей нет. Всё на высшем уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Все рекомендую Очень быстро пришло и качество очень хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Классный монитор. Взял для сингловых игр. В целом, очень доволен.