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Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая

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Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 1
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 2
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 3
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 4
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 5
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 6
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 7
Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 1
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 2
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 3
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 4
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 5
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 6
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 7
  • Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595730
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56.5x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x59x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х55х15
Вес, кг.
9.9

Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая

Индукция - простой, быстрый и безопасный метод нагрева. Индукция быстро и точно нагревает непосредственно ингредиенты в посуде, в то время как поверхность остается холодной и безопасной. Она также обеспечивает мгновенное изменение температуры. При этом гладкая поверхность упрощает очистку. Максимальная мощность именно тогда, когда это необходимо. Функция BOOSTER, которой оснащена эта варочная панель, является идеальным решением для тех случаев, когда требуется быстрое достижение высокой температуры нагрева. Контроль каждого этапа приготовления. Легко! Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением. Его можно установить на время до 99 минут, варочная панель сама прекратит нагрев. Три предустановленных режима работы (режим размораживания, подогрева или поддержания теплоты и режим сильного нагрева), автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью таймера вы может выбрать наиболее подходящее время. Если вы готовите одновременно несколько блюд , а подаете их по очереди — вам пригодится режим «Подогрев», благодаря которому приготовленные продукты и посуда будут сохранять свою температуру. Неизменно чистая поверхность. Поскольку рабочая зона вокруг посуды не нагревается, загрязнения можно вытирать прямо в процессе приготовления. На идеально ровной поверхности просто нечему пригорать – а значит, не будет и грязи. Вы сможете меньше времени уделять очистке и больше – вашему блюду. Точное и удобное управление варочной поверхностью. Сенсорно-слайдерное управление варочной поверхности позволяет легко регулировать настройки. Вы сможете сосредоточиться на готовящемся блюде, не отвлекаясь на работу прибора.



Теги товара: сенсорные, белые

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
белый
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
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Размер ниши для встраивания
56.5x49.5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5.8x59x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Индукция - простой, быстрый и безопасный метод нагрева. Индукция быстро и точно нагревает непосредственно ингредиенты в посуде, в то время как поверхность остается холодной и безопасной. Она также обеспечивает мгновенное изменение температуры. При этом гладкая поверхность упрощает очистку. Максимальная мощность именно тогда, когда это необходимо. Функция BOOSTER, которой оснащена эта варочная панель, является идеальным решением для тех случаев, когда требуется быстрое достижение высокой температуры нагрева. Контроль каждого этапа приготовления. Легко! Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением. Его можно установить на время до 99 минут, варочная панель сама прекратит нагрев. Три предустановленных режима работы (режим размораживания, подогрева или поддержания теплоты и режим сильного нагрева), автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью таймера вы может выбрать наиболее подходящее время. Если вы готовите одновременно несколько блюд , а подаете их по очереди — вам пригодится режим «Подогрев», благодаря которому приготовленные продукты и посуда будут сохранять свою температуру. Неизменно чистая поверхность. Поскольку рабочая зона вокруг посуды не нагревается, загрязнения можно вытирать прямо в процессе приготовления. На идеально ровной поверхности просто нечему пригорать – а значит, не будет и грязи. Вы сможете меньше времени уделять очистке и больше – вашему блюду. Точное и удобное управление варочной поверхностью. Сенсорно-слайдерное управление варочной поверхности позволяет легко регулировать настройки. Вы сможете сосредоточиться на готовящемся блюде, не отвлекаясь на работу прибора.


Теги товара: сенсорные, белые
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