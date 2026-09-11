Описание товара Индукционная варочная панель Maunfeld CVI594SWH белая

Индукция - простой, быстрый и безопасный метод нагрева. Индукция быстро и точно нагревает непосредственно ингредиенты в посуде, в то время как поверхность остается холодной и безопасной. Она также обеспечивает мгновенное изменение температуры. При этом гладкая поверхность упрощает очистку. Максимальная мощность именно тогда, когда это необходимо. Функция BOOSTER, которой оснащена эта варочная панель, является идеальным решением для тех случаев, когда требуется быстрое достижение высокой температуры нагрева. Контроль каждого этапа приготовления. Легко! Регулируемый таймер с отключением поможет без хлопот следить за приготовлением. Его можно установить на время до 99 минут, варочная панель сама прекратит нагрев. Три предустановленных режима работы (режим размораживания, подогрева или поддержания теплоты и режим сильного нагрева), автоматически настроят интенсивность готовки. А с помощью таймера вы может выбрать наиболее подходящее время. Если вы готовите одновременно несколько блюд , а подаете их по очереди — вам пригодится режим «Подогрев», благодаря которому приготовленные продукты и посуда будут сохранять свою температуру. Неизменно чистая поверхность. Поскольку рабочая зона вокруг посуды не нагревается, загрязнения можно вытирать прямо в процессе приготовления. На идеально ровной поверхности просто нечему пригорать – а значит, не будет и грязи. Вы сможете меньше времени уделять очистке и больше – вашему блюду. Точное и удобное управление варочной поверхностью. Сенсорно-слайдерное управление варочной поверхности позволяет легко регулировать настройки. Вы сможете сосредоточиться на готовящемся блюде, не отвлекаясь на работу прибора.