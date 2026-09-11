Портативная акустика JBL Charge 5 White
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL Charge 5 White
Портативная акустика JBL — это стильное и мощное звуковое устройство, идеально подходящее для активного образа жизни и мобильного использования. Эта модель обладает выдающимися характеристиками, благодаря которым вы сможете наслаждаться качественным звуком в любом месте. Устройство весит всего 0,96 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Несмотря на компактные размеры, колонка имеет мощность в 40 Вт, обеспечивая глубину и чистоту звучания в моноформате. Два динамика в сочетании с двухполосной акустической системой гарантируют насыщенный и объемный звук. Одним из главных преимуществ является длительное время работы до 20 часов, что позволяет устраивать вечеринки и мероприятия на свежем воздухе без необходимости частой подзарядки. Емкость аккумулятора составляет 7500 мА·ч, а его тип — надежный и безопасный Li-pol. Белый цвет корпуса из прочного пластика придает колонке эстетичный и современный вид, который отлично впишется в любую обстановку. Отсутствие дисплея и линейного AUX входа подчеркивает минималистичный дизайн, сосредоточенный на функциональности и простоте использования. Отношение сигнал/шум составляет 80 дБ, что обеспечивает хорошее качество звука без значительных искажений. Даже при высокой громкости, портативная акустика JBL порадует вас четким и мощным звучанием. Эта модель не имеет линейного AUX входа, работая исключительно от аккумулятора, что подчеркивает ее портативность и полную свободу от проводов. Наслаждайтесь любимой музыкой без лишних проводов с портативной акустикой JBL.
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