Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link (DGS-1052/A2A)
Неуправляемый коммутатор DGS-1052, оснащенный 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP, предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор DGS-1052 обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения. Коммутатор DGS-1052 поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Коммутатор также поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах и jumbo-фрейм до 10 000 байт. Коммутатор DGS-1052 выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов. Коммутатор DGS-1052 соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения. DGS-1052 также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматическое отключение питания неактивных портов.
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