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Портативная акустика Digma D-PS1520, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Digma D-PS1520, черный

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Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 1
Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 2
Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 3
Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 4
Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
16
  • Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 1
  • Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 2
  • Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 3
  • Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 4
  • Портативная акустика Digma D-PS1520, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585228
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
регулятор на боковой панели
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
287х127х112
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х6
Вес, г.
250

Описание товара Портативная акустика Digma D-PS1520, черный

Насладитесь качественным звуков с портативной колонкой Digma D-PS1520. Которая способна работать в непрерывном режиме прослушивания до 7 часов. Используйте стереопару из колонок и наслаждайтесь качественным звуком. Портативная конструкция, а так же удобная ручка позволяют с легкостью брать колонку с собой, куда бы вы ни отправились.

Отзывы о товаре Портативная акустика Digma D-PS1520, черный




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
регулятор на боковой панели
Звук
моно
Мощность, Вт
16
Время работы, ч
7
Габаритные размеры
287х127х112
Страна производитель
Китай
Описание
Насладитесь качественным звуков с портативной колонкой Digma D-PS1520. Которая способна работать в непрерывном режиме прослушивания до 7 часов. Используйте стереопару из колонок и наслаждайтесь качественным звуком. Портативная конструкция, а так же удобная ручка позволяют с легкостью брать колонку с собой, куда бы вы ни отправились.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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