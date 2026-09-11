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Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная

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Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 1
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 2
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 3
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 4
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 5
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 6
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 7
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 8
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 9
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 10
Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583747
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Характеристики

Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
да
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
65х11х58 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
60х60х30
Вес, кг.
12

Описание товара Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная

индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 6800 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Krona Vento 60 черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Krona
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
6800
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
нет
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
кабель без вилки
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
65х11х58 см
Страна производитель
Турция
Описание
индукционная на 4 конфорки, cтеклокерамика, мощность: 6800 Вт, независимая установка, размеры (ШхГ): 59x52 см


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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