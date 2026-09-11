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Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR

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Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 1
Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 2
Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 3
Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 1
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 2
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 3
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
5 430 руб.  6 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579279
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
60

Описание товара Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR

Предназначен для увеличения дальности передачи данных при использовании Ethernet-подключения 10 Гбит/с.

Отзывы о товаре Трансивер TP-Link TL-SM5110-LR




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для увеличения дальности передачи данных при использовании Ethernet-подключения 10 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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