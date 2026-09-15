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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)

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Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 1
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 2
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 3
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 4
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 5
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 6
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 7
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 8
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 9
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 1
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 2
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 3
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 4
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 5
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 6
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 7
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 8
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 9
  • Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577404
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, мм
130
Материал губок
сталь 45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, кг.
1

Описание товара Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)

Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
  • Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.



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Отзывы о товаре Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, мм
130
Материал губок
сталь 45
Страна производитель
Китай
Описание

Прямые никелированные длинногубцы Sparta Mini 17820 длиной 130 мм, с авторазжимом, предназначены для проведения высокоточных работ, связанных с захватом и удержанием мелких деталей, проволоки, проводков. Удлиненные губки обеспечивают доступ в узкие места. Режущие кромки твердостью 46 HRC позволяют перекусывать проволоку и провода небольшого сечения. Длинногубцы будут полезны строителю, ремонтнику, радиолюбителю, а также пригодятся в быту.

Преимущества

  • Долговечность — длинногубцы из углеродистой стали С45 с никелированным покрытием не сломаются и не заржавеют.
  • Авторазжим — рукоятки мгновенно возвращаются в исходное состояние, что упрощает работу и экономит время мастера.
  • Комфортная работа — обливные рукоятки удобно лежат в руке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Длинногубцы Mini, 130мм, никелированные, прямые, авторазжим Sparta (17820) - купить по цене 290 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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