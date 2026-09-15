Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
В наличии
Код товара: 574200
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850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Удлинитель
вид материала
ПВС
Высота устройства
0.75
Глубина устройства
0.75
Длина питающего провода
20
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х2
Вес, кг.
2.1
Описание товара Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2
Удлинитель-шнур на рамке предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Состоит из провода типа ПВС черного цвета и одной розетки. Облегчит работу на приусадебном участке, стройке или в быту.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Удлинитель
вид материала
ПВС
Высота устройства
0.75
Глубина устройства
0.75
Длина питающего провода
20
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
0.75
Страна производитель
Китай
Удлинитель-шнур на рамке предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Состоит из провода типа ПВС черного цвета и одной розетки. Облегчит работу на приусадебном участке, стройке или в быту.
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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