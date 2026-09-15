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Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2

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Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 1
Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 2
Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 3
Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 4
Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 1
  • Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 2
  • Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 3
  • Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 4
  • Удлинитель-шнур ЗУБР &quot;ПВС 207-Ш&quot; 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574200
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель
вид материала
ПВС
Высота устройства
0.75
Глубина устройства
0.75
Длина питающего провода
20
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х6х2
Вес, кг.
2.1

Описание товара Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2

Удлинитель-шнур на рамке предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Состоит из провода типа ПВС черного цвета и одной розетки. Облегчит работу на приусадебном участке, стройке или в быту.

Отзывы о товаре Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Удлинитель
вид материала
ПВС
Высота устройства
0.75
Глубина устройства
0.75
Длина питающего провода
20
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Число штепсельных розеток
1
Ширина устройства
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель-шнур на рамке предназначен для подключения электрических приборов, которые находится на удалении от основного источника сети. Состоит из провода типа ПВС черного цвета и одной розетки. Облегчит работу на приусадебном участке, стройке или в быту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель-шнур ЗУБР "ПВС 207-Ш" 55023-20 20м 2200Вт 1о ПВС 2х0,75мм2 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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