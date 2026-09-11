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Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные

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Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 3
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 4
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 5
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 6
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 7
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 8
Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 1
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 2
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 3
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 4
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 5
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 6
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 7
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 8
  • Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569409
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
180
Диаметр излучателя
20 см
Размеры в упаковке, см
28х22х9
Вес, кг.
1.58

Описание товара Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные

Широкополосная АС УРАЛ АС-ПТ200 предназначена для создания мощной автомобильной акустики. Созданная на основе динамика диаметром 20 см, она способна обеспечить естественное детализированное звучание. Акустическая система характеризуется увеличенной чувствительностью, хорошими показателями отдачи в низкочастотном диапазоне и максимальной выходной мощностью в пределах 360 Вт. Двойная неодимовая система гарантирует воспроизведение чистого звука с минимальным риском искажений. На корпусе АС УРАЛ АС-ПТ200 имеются разъемы подключения.

Отзывы о товаре Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Автоакустика
Номинальная мощность
180
Диаметр излучателя
20 см
Описание
Широкополосная АС УРАЛ АС-ПТ200 предназначена для создания мощной автомобильной акустики. Созданная на основе динамика диаметром 20 см, она способна обеспечить естественное детализированное звучание. Акустическая система характеризуется увеличенной чувствительностью, хорошими показателями отдачи в низкочастотном диапазоне и максимальной выходной мощностью в пределах 360 Вт. Двойная неодимовая система гарантирует воспроизведение чистого звука с минимальным риском искажений. На корпусе АС УРАЛ АС-ПТ200 имеются разъемы подключения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонки автомобильные Ural Патриот Элемент АС-ПТ200 (без решетки) 360Вт 99.88дБ 4Ом 20см (8дюйм) (ком.:1кол.) среднечастотные однополосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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