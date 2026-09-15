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Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром

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Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 1
Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 2
Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донные клапаны
  • Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 1
  • Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 2
  • Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4&quot;, цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562471
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Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Донные клапаны
Размеры в упаковке, см
12х8х8
Вес, г.
470

Описание товара Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром

Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK. Материал: латунь с хромированным покрытием

Отзывы о товаре Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром




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Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Донные клапаны
Описание
Резьбовое соединение 5/4 для подключения сифона. Хромированное покрытие обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям. Длительный срок службы механизма CLICK/CLACK. Материал: латунь с хромированным покрытием
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Донный клапан AlcaPlast A393 сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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