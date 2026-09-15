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Характеристики
Тип товара
Желобы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 562461
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Описание товара Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки
Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии. Высота монтажа от 62 мм. Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Повышенная устойчивость к химическим средствам. Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания. Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Решетка является частью комплекта. Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии. Высота монтажа от 62 мм. Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Повышенная устойчивость к химическим средствам. Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания. Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Решетка является частью комплекта. Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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